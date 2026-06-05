Не безобидное дополнение: Life.ru выяснил, сколько сахара мы съедаем вместе с кетчупом

Если продукты с высоким содержанием сахара регулярно присутствуют в рационе, это может привести к превышению нормы суточной калорийности и набору лишнего веса. На пищеварение влияет не только сахар, но и остальные ингредиенты кетчупа. Обычно в нём есть томатная паста, уксус или другие кислоты, соль, специи, пряности, иногда — усилители вкуса и загустители. Именно эти компоненты придают соусу яркий вкус, но у чувствительных людей могут раздражать слизистую оболочку желудка.