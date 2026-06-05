В Хабаровском крае виновные ответят за падение девочки в открытый колодец

По данным следствия, вечером 23 мая ребёнок упал в канализационный колодец на улице Центральной, который не был оборудован запирающим устройством. Девочка получила ушибы и ссадины, — сообщает Следственное управление СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.