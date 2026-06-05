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В Хабаровском крае виновные ответят за падение девочки в открытый колодец

Следователи устанавливают ответственных за безопасность опасного объекта в Чегдомыне.

В Хабаровском крае возбуждено уголовное дело после падения шестилетней девочки в открытый канализационный колодец в посёлке Чегдомын.

По данным следствия, вечером 23 мая ребёнок упал в канализационный колодец на улице Центральной, который не был оборудован запирающим устройством. Девочка получила ушибы и ссадины, — сообщает Следственное управление СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Проверку по факту происшествия провела прокуратура Верхнебуреинского района. В надзорном ведомстве пришли к выводу, что открытый люк создавал реальную угрозу жизни и здоровью людей, — сообщает прокуратура Хабаровского края.

По итогам проверки прокурор направил материалы в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании должностных лиц муниципального предприятия «Вектор», отвечающих за безопасную эксплуатацию колодца. — сообщает прокуратура Хабаровского края.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность) на основании материалов прокурорской проверки. Сейчас следователи проводят комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего, а также должностных лиц, ответственных за содержание объекта.

Ход расследования поставлен на контроль прокуратуры Верхнебуреинского района.