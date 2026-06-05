Возбуждено уголовное дело по факту падения ребенка в колодец в Чегдомыне

Напомним, 23 мая шестилетний ребенок упал в открытый колодец на улице Центральной, получив ушибы и ссадины. В результате проверки вопросы у прокуроров возникли к должностным лицам МУП «Вектор», которые должны были обеспечивать безопасную эксплуатацию колодца. Расследуется уголовное дело о халатности.