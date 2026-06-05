Жители Хабаровского края получат больше возможностей для путешествий по России

Глава региона поблагодарил генерального директора ПАО «Аэрофлот» за увеличение частоты рейсов по маршруту «Хабаровск — Москва» в летнем сезоне 2026 года. Как было объявлено ранее, она вырастет до 32 в неделю — это на 11 больше, чем в прошлом году. Дмитрий Демешин отметил, что это напрямую отвечает интересам жителей региона.