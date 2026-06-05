Жители Хабаровского края получат больше возможностей для путешествий по России

На ПМЭФ глава региона Дмитрий Демешин провёл рабочую встречу с генеральным директором ПАО «Аэрофлот» Сергеем Александровским. В центре внимания — развитие пассажирских перевозок, расширение маршрутной сети и повышение доступности авиасообщения между Хабаровским краем и центральной частью России, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Для Хабаровского края развитие авиасообщения — вопрос качества жизни. Наш президент Владимир Путин не раз подчёркивал, что транспортная доступность для дальневосточных регионов имеет особое значение», — подчеркнул Дмитрий Демешин.
Глава региона поблагодарил генерального директора ПАО «Аэрофлот» за увеличение частоты рейсов по маршруту «Хабаровск — Москва» в летнем сезоне 2026 года. Как было объявлено ранее, она вырастет до 32 в неделю — это на 11 больше, чем в прошлом году. Дмитрий Демешин отметил, что это напрямую отвечает интересам жителей региона.
«Повышение транспортной доступности и уровня мобильности населения дальневосточных регионов — одна из приоритетных задач Аэрофлота. В период летних отпусков и школьных каникул компания традиционно наращивает количество рейсов в Хабаровск, обеспечивая жителей края комфортными и доступными авиаперевозками», — отметил генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Сергей Александровский.
Маршрутная сеть из Хабаровска, развиваемая группой «Аэрофлот», в настоящее время включает ключевые внутренние и международные направления: регулярные полёты в Москву, а также во Владивосток, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Якутск, Иркутск и Красноярск. Международные рейсы выполняются в города Юго-Восточной Азии — Бангкок, Пхукет, а также в Санью (Китай). В рамках код-шерингового соглашения с авиакомпанией «Аврора» выполняются рейсы в Пекин, Харбин и Шанхай.
На встрече губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин и генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Сергей Александровский обсудили перспективы дальнейшего расширения маршрутной сети.
«Мы готовы к конструктивному диалогу для поиска совместных решений, направленных на повышение качества и доступности авиасообщения для жителей Хабаровского края. Уверен, наше сотрудничество будет способствовать укреплению транспортной доступности региона», — резюмировал Дмитрий Демешин.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что в этом году в Хабаровском крае планируется выполнить почти 2,5 тысячи рейсов по местным направлениям, что на 330 больше, чем в прошлом году. Увеличение программы связано с поручением губернатора Дмитрия Демешина по повышению транспортной доступности отдалённых районов.