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У молодежи Хабаровского края есть возможность придумать стратегию развития своих городов и сел

Стартовал VII Всероссийский конкурс «Молодые стратеги России». Участвовать могут школьники, студенты, молодые специалисты и ученые от 12 до 35 лет. Задача — разработать план развития муниципалитета с учетом мнения местных жителей. Номинации: «Я — продюсер города», «Стратегия креативных индустрий», «Благоустройство моего населенного пункта», «Цифровая трансформация» и еще более 30 направлений. Конкурс проходит в два этапа.

Стартовал VII Всероссийский конкурс «Молодые стратеги России». Участвовать могут школьники, студенты, молодые специалисты и ученые от 12 до 35 лет. Задача — разработать план развития муниципалитета с учетом мнения местных жителей. Номинации: «Я — продюсер города», «Стратегия креативных индустрий», «Благоустройство моего населенного пункта», «Цифровая трансформация» и еще более 30 направлений. Конкурс проходит в два этапа: заочный до 20 сентября, очный — с 28 по 30 октября в Санкт-Петербурге. Главный приз — путевка в «Артек». Заявки принимаются на сайте россия-территория-развития.рф до 20 сентября 2026 года.