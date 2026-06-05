Две недели осталось до старта приёмной кампании в вузах Приморья

В вузах 27 июля публикуют приоритетные списки, после 3 августа зачисляют абитуриентов в рамках целевых квот, 5 августа — тех, кто проходит по общему конкурсу. Для вузов отдельные квоты выделяются на участников СВО и их детей, детей медработников, умерших от COVID-19 при исполнении трудовых обязанностей, сироты и детей, оставшихся без попечения родителей, инвалиды детства и инвалиды первой и второй группы. В колледжах эти категории абитуриентов могут рассчитывать на первоочередное право зачисления.