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Две недели осталось до старта приёмной кампании в вузах Приморья

В вузах и колледжах Приморского края с 20 июня стартует приёмная кампания, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на правительстве региона.

Источник: ДЕЙТА

Главное новшество приёмной кампании 2026 года — документы не будут принимать через порталы учебных заведений. Это можно будет сделать только тремя способами: подать документы через сервис «Госуслуги», отправить их по почте либо принести в учреждение лично.

Последний день подачи заявлений — 25 июля для вузов и 15 августа для колледжей. Если предусмотрены дополнительные вступительные испытания, сроки подачи сокращаются — 20 июля для вузов, 10 августа для ССУЗов. Сроки зачисления — не позднее 1 сентября, при наличии незанятых бюджетных мест — не позднее 1 декабря для колледжей.

В вузах 27 июля публикуют приоритетные списки, после 3 августа зачисляют абитуриентов в рамках целевых квот, 5 августа — тех, кто проходит по общему конкурсу. Для вузов отдельные квоты выделяются на участников СВО и их детей, детей медработников, умерших от COVID-19 при исполнении трудовых обязанностей, сироты и детей, оставшихся без попечения родителей, инвалиды детства и инвалиды первой и второй группы. В колледжах эти категории абитуриентов могут рассчитывать на первоочередное право зачисления.

Максимальное количество вузов, куда можно подавать документы, ограничено пятью заведениями, колледжи не ограничены. Наиболее востребованные специальности и направления, на которых увеличили количество бюджетных мест, относятся к сферам информационных технологий, искусственного интеллекта, робототехники, мехатроники и обеспечения технологического суверенитета страны.

В день издания приказов о зачислении впервые вводится «день тишины» — абитуриенты в такие дни не смогут совершать какие-либо действия с поданными документами, чтобы процесс поступления был более предсказуемым и спокойным.

Ещё одно новшество вводится для выпускников девятых классов, которые не смогли успешно сдать итоговую аттестацию. Таким ребятам предоставляется возможность бесплатно освоить рабочую профессию и подготовиться к пересдаче ГИА даже без аттестата.