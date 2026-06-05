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«Слишком переживаю»: Мельникова призналась, что может не спать из-за хейтеров

Актриса Дарья Мельникова высказалась о хейте в Сети. Она старается не читать комментарии с негативом, а иногда устраивает себе детокс от социальных сетей.

Актриса Дарья Мельникова высказалась о хейте в Сети. Она старается не читать комментарии с негативом, а иногда устраивает себе детокс от социальных сетей.

— Главное, что я поняла за эти годы, — важно не поддаваться на первую волну комментариев и убрать руки от телефона на трое суток, — цитирует ее издание «СтарХит».

При этом, по словам артистки, она слишком чувствительная и эмпатичная, чтобы полностью игнорировать критику.

— Я слишком переживаю, могу не спать из-за этого, поэтому чем меньше реакций с моей стороны, тем все быстрее затихает, — рассказала Мельникова.

В начале мая Дарья Мельникова показала, как выросли ее сыновья от коллеги Артура Смольянинова*. Она с мальчиками приняла участие в семейной фотосессии. Результатом она поделилась на своей странице в социальной сети, опубликовав снимки из студии. Ее старшему сыну, которого назвали в честь отца Артуром, уже исполнилось десять лет. Младшему наследнику Марку семь лет.

В феврале она рассказала, что по-прежнему кормит грудью двухлетнюю дочь Елизавету, а старших сыновей кормила до 1,5 года. Она добавила, что рожала дома двоих старших детей.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесен в перечень террористов и экстремистов.