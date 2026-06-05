«Слишком переживаю»: Мельникова призналась, что может не спать из-за хейтеров

В начале мая Дарья Мельникова показала, как выросли ее сыновья от коллеги Артура Смольянинова*. Она с мальчиками приняла участие в семейной фотосессии. Результатом она поделилась на своей странице в социальной сети, опубликовав снимки из студии. Ее старшему сыну, которого назвали в честь отца Артуром, уже исполнилось десять лет. Младшему наследнику Марку семь лет.