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В Красноярском крае ЕГЭ по русскому языку написали почти 15 тысяч выпускников

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Накануне в Красноярском крае завершился самый массовый ЕГЭ — по русскому языку: его написали почти 15 тысяч выпускников.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Накануне в Красноярском крае завершился самый массовый ЕГЭ — по русскому языку: его написали почти 15 тысяч выпускников.

Сейчас работы сканируют и отправляют на проверку. Результаты ребята узнают не позднее 19 июня. Экзамен прошел в штатном режиме и без технологических сбоев, отмечает пресс-служба регионального минобразования.

Для сдачи предмета были открыты 159 пунктов проведения ЕГЭ. В 52 отдаленных пунктах видеозапись велась в режиме офлайн. Замечаний от общественных наблюдателей во время экзамена не поступало.

За 3 часа 30 минут участники должны были выполнить 27 заданий, в том числе написать сочинение объемом не менее 150 слов.

Напомним, основная волна ЕГЭ стартовала 1 июня. Выпускники написали экзамены по литературе, химии, истории и русскому языку. Следующий ЕГЭ — по профильной и базовой математике — пройдет 8 июня.