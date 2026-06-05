В Красноярском крае ЕГЭ по русскому языку написали почти 15 тысяч выпускников

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Накануне в Красноярском крае завершился самый массовый ЕГЭ — по русскому языку: его написали почти 15 тысяч выпускников.
Сейчас работы сканируют и отправляют на проверку. Результаты ребята узнают не позднее 19 июня. Экзамен прошел в штатном режиме и без технологических сбоев, отмечает пресс-служба регионального минобразования.
Для сдачи предмета были открыты 159 пунктов проведения ЕГЭ. В 52 отдаленных пунктах видеозапись велась в режиме офлайн. Замечаний от общественных наблюдателей во время экзамена не поступало.
За 3 часа 30 минут участники должны были выполнить 27 заданий, в том числе написать сочинение объемом не менее 150 слов.
Напомним, основная волна ЕГЭ стартовала 1 июня. Выпускники написали экзамены по литературе, химии, истории и русскому языку. Следующий ЕГЭ — по профильной и базовой математике — пройдет 8 июня.