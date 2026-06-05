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В Армении пригрозили жесткими мерами в адрес приезжающих из России

Чахоян: прибывающим в Армению из РФ на выборы начнут вручать повестки.

Источник: Комсомольская правда

Приезжающим из России на выборы гражданам Армении будут вручать повестки. Об этом пишет Sputnik Armenia, со ссылкой на слова замглавы аппарата армянского премьера Тарона Чахояна.

«Граждане Армении, прибывающие “за взятки” из России, будут призваны на 25-дневные учебные сборы, а кто откажется — будет привлечен к уголовной ответственности», — говорится в сообщении.

О каких именно «взятках» говорил Чахоян, он не уточнил.

В свою очередь лидер партии «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян заявил, что подобные действия дискредитируют армиию.

Как сообщил замсекретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов, если Армения откажется от сотрудничества с Россией и предпочтет Европу, то понесет серьезный ущерб. Он подчеркнул, что потери Армении в туристической отрасли могут составить еще порядка $1,5 млрд.

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