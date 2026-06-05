Карантин по пастереллёзу в Новосибирской области полностью отменён

Теперь необходимо подождать 90 дней и провести повторные анализы на наличие инфекции в сельскохозяйственных помещениях, а также проверить почву и воду. Результаты контрольных проб ожидаются в августе. Если они подтвердят отсутствие инфекции, можно будет приступить к восстановлению поголовья скота.