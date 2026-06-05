Карантин по пастереллёзу в Новосибирской области полностью отменён

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил о полной отмене карантина по пастереллёзу во всех районах региона. Об этом глава региона сообщил журналистам на Петербургском экономическом форуме. Травников подчеркнул, что новых случаев заболевания в области не зафиксировано.
Теперь необходимо подождать 90 дней и провести повторные анализы на наличие инфекции в сельскохозяйственных помещениях, а также проверить почву и воду. Результаты контрольных проб ожидаются в августе. Если они подтвердят отсутствие инфекции, можно будет приступить к восстановлению поголовья скота.
Напомним, что вспышка пастереллёза была зафиксирована в пяти районах Новосибирской области в начале 2026 года, что привело к изъятию и уничтожению скота в некоторых хозяйствах.
Ранее мы рассказывали, что Новосибирская область заключила первые соглашения на ПМЭФ-2026.
Татьяна Картавых