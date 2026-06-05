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Карантин по пастереллёзу в Новосибирской области полностью отменён

Из-за опасного заболевания пострадали пять районов региона.

Источник: Прогресс Агро / VK

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил о полной отмене карантина по пастереллёзу во всех районах региона. Об этом глава региона сообщил журналистам на Петербургском экономическом форуме. Травников подчеркнул, что новых случаев заболевания в области не зафиксировано.

Теперь необходимо подождать 90 дней и провести повторные анализы на наличие инфекции в сельскохозяйственных помещениях, а также проверить почву и воду. Результаты контрольных проб ожидаются в августе. Если они подтвердят отсутствие инфекции, можно будет приступить к восстановлению поголовья скота.

Напомним, что вспышка пастереллёза была зафиксирована в пяти районах Новосибирской области в начале 2026 года, что привело к изъятию и уничтожению скота в некоторых хозяйствах.

Татьяна Картавых