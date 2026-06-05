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Магаданец потерял 50 тысяч рублей, перечислив их на «безопасный счет»

22-летнему магаданцу позвонил мошенник, представившись сотрудником банка. Злоумышленник предложил мужчине перевести деньги на «безопасный счет» ради их сбережения, что тот и сделал. Сразу после этого мошенник бросил трубку. Возбуждено уголовное дело.

22-летнему магаданцу позвонил мошенник, представившись сотрудником банка. Злоумышленник предложил мужчине перевести деньги на «безопасный счет» ради их сбережения, что тот и сделал. Сразу после этого мошенник бросил трубку. Возбуждено уголовное дело.