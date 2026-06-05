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В Хабаровске построят более 40 километров новых сетей водоснабжения

В Хабаровске реализуют проект по поручению Президента РФ Владимира Путина.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске и Хабаровском районе стартует масштабная модернизация коммунальной инфраструктуры. Планируется проложить более 40 километров сетей водоснабжения и водоотведения. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Договорённость о сотрудничестве губернатор Дмитрий Демешин заключил с компанией на Петербургском международном экономическом форуме. Производитель полимерных труб управляет «Хабаровским трубным заводом», который является резидентом территории опережающего развития «Хабаровск». Предприятие давно зарекомендовало себя надёжным партнёром: его продукция уже использовалась при прокладке тепломагистрали № 35, обеспечивающей централизованным отоплением не менее 1,5 миллиона квадратных метров жилья в краевой столице. Это особенно актуально для активно застраиваемого северного округа.

Дмитрий Демешин сообщил в своём официальном канале:

-Приступаем к строительству более 40 км сетей водоснабжения и водоотведения в Хабаровске и Хабаровском районе.

Новые коммуникации охватят железнодорожную часть Хабаровска и прилегающие территории Хабаровского района. Глава региона подчеркнул, что задача обеспечить людям качественные услуги в сфере ЖКХ поставлена Президентом РФ Владимиром Путиным. Всего в крае насчитывается более 200 объектов водно-канализационного хозяйства, требующих реконструкции или строительства с нуля. Для их обновления правительство и привлекает стратегических партнёров, расширяя производственную кооперацию с местными предприятиями.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru