В Хабаровске построят более 40 километров новых сетей водоснабжения

Договорённость о сотрудничестве губернатор Дмитрий Демешин заключил с компанией на Петербургском международном экономическом форуме. Производитель полимерных труб управляет «Хабаровским трубным заводом», который является резидентом территории опережающего развития «Хабаровск». Предприятие давно зарекомендовало себя надёжным партнёром: его продукция уже использовалась при прокладке тепломагистрали № 35, обеспечивающей централизованным отоплением не менее 1,5 миллиона квадратных метров жилья в краевой столице. Это особенно актуально для активно застраиваемого северного округа.