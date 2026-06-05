Новосибирцы смогут оплатить проезд в метро прочтением стихов Пушкина

Жители Новосибирска смогут бесплатно проехать в метро 5 июня, если прочитают наизусть стихи Пушкина. Акция пройдет с 10:00 до 16:00 на трех станциях: «Площадь Ленина», «Красный проспект» и «Речной вокзал». Об этом сообщил мэр Максим Кудрявцев в своем телеграм-канале.