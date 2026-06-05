Новосибирцы смогут оплатить проезд в метро прочтением стихов Пушкина

Жители Новосибирска смогут бесплатно проехать в метро 5 июня, если прочитают наизусть стихи Пушкина. Акция пройдет с 10:00 до 16:00 на трех станциях: «Площадь Ленина», «Красный проспект» и «Речной вокзал». Об этом сообщил мэр Максим Кудрявцев в своем телеграм-канале.
Мероприятие приурочили к Дню русского языка и Пушкинскому дню России. Организатором выступил проект «Парки Пушкина». Пассажирам достаточно прочитать не меньше двух строф из произведений поэта. Оценивать чтение будут преподаватели и библиотекари. Помогать участникам станут волонтеры.
Также 5 и 6 июня на станциях метро выступят известные артисты. Они прочитают стихи и исполнят романсы. Для создания праздничной атмосферы в метрополитене подготовили специальную программу.