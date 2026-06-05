В Хабаровском крае закупят 14 новых автобусов для районных маршрутов

В Хабаровском крае семь муниципалитетов получат губернаторскую субсидию на покупку новых автобусов, — сообщает пресс-служба регионального правительства.
По поручению губернатора Дмитрия Демешина финансирование программы обновления общественного транспорта в этом году увеличили с 59 до 70 миллионов рублей. Средства выделяются в рамках региональной программы развития транспортной системы.
Как сообщили в краевом министерстве транспорта, поддержку получат Охотский, Солнечный и Бикинский округа, а также Николаевский, Амурский и Ванинский районы и город Николаевск-на-Амуре. Перевозчики планируют приобрести 14 новых автобусов, из которых 11 относятся к среднему классу, ещё три — к малому.
В ведомстве отметили, что программа помогает муниципалитетам постепенно обновлять парк техники и повышать комфорт пассажирских перевозок. В прошлом году благодаря краевой поддержке районы уже закупили 12 новых автобусов.
При выборе техники приоритет отдают российским производителям. По словам специалистов минтранса, это позволяет поддерживать отечественную промышленность и упрощает обслуживание транспорта за счёт доступности запчастей и сервисных услуг.
Все автобусы, приобретаемые с использованием краевой субсидии, должны быть оборудованы системой ГЛОНАСС, а также системами отопления и кондиционирования. Такие требования направлены на повышение безопасности и удобства поездок для жителей.