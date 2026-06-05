В Хабаровском крае закупят 14 новых автобусов для районных маршрутов

Как сообщили в краевом министерстве транспорта, поддержку получат Охотский, Солнечный и Бикинский округа, а также Николаевский, Амурский и Ванинский районы и город Николаевск-на-Амуре. Перевозчики планируют приобрести 14 новых автобусов, из которых 11 относятся к среднему классу, ещё три — к малому.