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Новосибирцев приглашают в мобилизационный резерв для защиты важных объектов

Новосибирцев приглашают вступить в мобилизационный резерв для защиты важных объектов.

Источник: Аргументы и факты

В Новосибирской области продолжается набор граждан в мобилизационный людской резерв для обеспечения защиты критически важных объектов. Как сообщает региональное правительство, данная инициатива проводится на основании федерального законодательства и не является объявлением частичной или общей мобилизации.

В ряды резерва осуществляется набор мужчин, ранее проходивших военную службу и годных по состоянию здоровья. Ключевой особенностью службы в резерве является возможность совмещать её с основной гражданской работой. Резервисты обязаны проходить регулярные военные сборы, которые длятся от двух до шести месяцев в году. На время сборов за ними сохраняется рабочее место, выплачивается средний заработок от работодателя, а также денежное довольствие от Министерства обороны согласно званию и должности.

Подготовка личного состава проходит непосредственно в регионе, в том числе на базе Новосибирского высшего военного командного училища. Программа обучения включает огневую, инженерную и тактическую подготовку под руководством инструкторов Минобороны. Возрастные ограничения для заключения контракта составляют: до 52 лет для рядового и сержантского состава, до 57 лет для младших офицеров и до 62 лет для старших офицеров.