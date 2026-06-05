Новосибирцев приглашают в мобилизационный резерв для защиты важных объектов

В ряды резерва осуществляется набор мужчин, ранее проходивших военную службу и годных по состоянию здоровья. Ключевой особенностью службы в резерве является возможность совмещать её с основной гражданской работой. Резервисты обязаны проходить регулярные военные сборы, которые длятся от двух до шести месяцев в году. На время сборов за ними сохраняется рабочее место, выплачивается средний заработок от работодателя, а также денежное довольствие от Министерства обороны согласно званию и должности.