В Хабаровском крае появится новый автомобильный завод

В Хабаровском крае готовятся к запуску нового промышленного проекта. Крупный производитель автомобилей рассматривает регион как площадку для размещения производства. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Договорённости были достигнуты на полях Петербургского международного экономического форума. Губернатор Дмитрий Демешин провёл переговоры с руководством одной из ведущих автомобилестроительных компаний страны. Инвестор уже знаком с потенциалом региона: представители компании ранее посетили край и оценили возможности для локализации предприятия.
В своём официальном канале Дмитрий Демешин сообщил, что этим летом состоится ещё один визит делегации автопроизводителя.
Дмитрий Демешин отметил:
— Такие проекты открывают новые возможности как для экономики региона, так и для жителей. Поэтому окажем компании всё необходимое содействие.
Появление сборочного или производственного комплекса позволит создать в регионе сотни квалифицированных рабочих мест. Новый завод также укрепит налоговую базу и даст импульс развитию смежных отраслей — от логистики до производства комплектующих. Хабаровский край обладает выгодным географическим положением для выхода на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, что делает его привлекательным для машиностроительного бизнеса. Сейчас стороны прорабатывают конкретные параметры будущего соглашения.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru