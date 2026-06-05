В Хабаровском крае появится новый автомобильный завод

Появление сборочного или производственного комплекса позволит создать в регионе сотни квалифицированных рабочих мест. Новый завод также укрепит налоговую базу и даст импульс развитию смежных отраслей — от логистики до производства комплектующих. Хабаровский край обладает выгодным географическим положением для выхода на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, что делает его привлекательным для машиностроительного бизнеса. Сейчас стороны прорабатывают конкретные параметры будущего соглашения.