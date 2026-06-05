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В Хабаровском крае появится новый автомобильный завод

Дмитрий Демешин провёл переговоры с руководством одной из ведущих автомобилестроительных компаний страны.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае готовятся к запуску нового промышленного проекта. Крупный производитель автомобилей рассматривает регион как площадку для размещения производства. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Договорённости были достигнуты на полях Петербургского международного экономического форума. Губернатор Дмитрий Демешин провёл переговоры с руководством одной из ведущих автомобилестроительных компаний страны. Инвестор уже знаком с потенциалом региона: представители компании ранее посетили край и оценили возможности для локализации предприятия.

В своём официальном канале Дмитрий Демешин сообщил, что этим летом состоится ещё один визит делегации автопроизводителя.

Дмитрий Демешин отметил:

— Такие проекты открывают новые возможности как для экономики региона, так и для жителей. Поэтому окажем компании всё необходимое содействие.

Появление сборочного или производственного комплекса позволит создать в регионе сотни квалифицированных рабочих мест. Новый завод также укрепит налоговую базу и даст импульс развитию смежных отраслей — от логистики до производства комплектующих. Хабаровский край обладает выгодным географическим положением для выхода на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, что делает его привлекательным для машиностроительного бизнеса. Сейчас стороны прорабатывают конкретные параметры будущего соглашения.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru