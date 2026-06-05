Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Страховщик предупредил о наступлении сезона активности змей в ряде регионов

РИА Новости: в ряде регионов РФ наступил сезон активности змей.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Россиянам следует быть внимательными во время отдыха на природе из-за наступления сезона активности змей, в ряде регионов страховщики уже фиксируют случаи укусов, сообщили РИА Новости в страховой компании «Росгосстрах».

«С наступлением теплого сезона к привычным рискам добавилась еще одна опасность — змеи. В ряде регионов специалисты отмечают повышенную активность пресмыкающихся. Если обычно в “Росгосстрахе” фиксируется не более 3−4 обращений в год, связанных с укусами змей, то в этом сезоне эксперты рекомендуют быть особенно внимательными во время работы на даче, прогулок по лесу и отдыха на природе», — сообщили в страховой компании.

Подобные страховые случаи уже фиксировались в Татарстане, Чувашии, Костромской и Нижегородской областях.

«При укусе змеи важно как можно быстрее обратиться за медицинской помощью. Пострадавшему необходимо сохранять спокойствие и по возможности меньше двигаться — это замедляет распространение яда по организму. Место укуса лучше держать ниже уровня сердца, снять кольца, браслеты и другие сдавливающие предметы из-за возможного отека», — советует начальник управления выплат по личному страхованию Полина Григорьева.

«При этом нельзя прижигать рану, накладывать жгут, разрезать место укуса или пытаться отсасывать яд — такие действия могут только ухудшить состояние», — подчеркнула она.

Чаще всего, по ее словам, жертвами змей становятся женщины во время работы на садовых участках, сбора ягод и грибов или прогулок по лесным тропам. Самая крупная выплата в страховой компании составила 45 тысяч рублей: девушке потребовалось лечение после укуса ядовитой змеи и устранение последствий интоксикации змеиным ядом.