Страховщик предупредил о наступлении сезона активности змей в ряде регионов

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Россиянам следует быть внимательными во время отдыха на природе из-за наступления сезона активности змей, в ряде регионов страховщики уже фиксируют случаи укусов, сообщили РИА Новости в страховой компании «Росгосстрах».
«С наступлением теплого сезона к привычным рискам добавилась еще одна опасность — змеи. В ряде регионов специалисты отмечают повышенную активность пресмыкающихся. Если обычно в “Росгосстрахе” фиксируется не более 3−4 обращений в год, связанных с укусами змей, то в этом сезоне эксперты рекомендуют быть особенно внимательными во время работы на даче, прогулок по лесу и отдыха на природе», — сообщили в страховой компании.
Подобные страховые случаи уже фиксировались в Татарстане, Чувашии, Костромской и Нижегородской областях.
«При укусе змеи важно как можно быстрее обратиться за медицинской помощью. Пострадавшему необходимо сохранять спокойствие и по возможности меньше двигаться — это замедляет распространение яда по организму. Место укуса лучше держать ниже уровня сердца, снять кольца, браслеты и другие сдавливающие предметы из-за возможного отека», — советует начальник управления выплат по личному страхованию Полина Григорьева.
«При этом нельзя прижигать рану, накладывать жгут, разрезать место укуса или пытаться отсасывать яд — такие действия могут только ухудшить состояние», — подчеркнула она.
Чаще всего, по ее словам, жертвами змей становятся женщины во время работы на садовых участках, сбора ягод и грибов или прогулок по лесным тропам. Самая крупная выплата в страховой компании составила 45 тысяч рублей: девушке потребовалось лечение после укуса ядовитой змеи и устранение последствий интоксикации змеиным ядом.