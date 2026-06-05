Страховщик предупредил о наступлении сезона активности змей в ряде регионов

«С наступлением теплого сезона к привычным рискам добавилась еще одна опасность — змеи. В ряде регионов специалисты отмечают повышенную активность пресмыкающихся. Если обычно в “Росгосстрахе” фиксируется не более 3−4 обращений в год, связанных с укусами змей, то в этом сезоне эксперты рекомендуют быть особенно внимательными во время работы на даче, прогулок по лесу и отдыха на природе», — сообщили в страховой компании.