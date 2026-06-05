«Библиотека лучших решений»: «Полюс» и СИБУР объединят усилия для сохранения биоразнообразия

«Сохранение окружающей среды и сокращение воздействия на нее всегда были важнейшим приоритетом для “Полюса”, — отметил вице-президент по работе с государственными органами “Полюса” Сергей Журавлев. — За многие годы наши специалисты накопили глубокую экспертизу в таких аспектах, как идентификация и оценка рисков, методологические разработки, регуляторно-разрешительная работа и, конечно, реализация природоохранных мероприятий — от внедрения замкнутого водооборота до мониторинга и программ поддержки биоразнообразия в регионах нашей деятельности. Объединение этого опыта с наработками коллег из СИБУРа поможет сформировать базу проверенных решений и проектов, которые будут полезны любому бизнесу, стремящемуся к сохранению живой природы».