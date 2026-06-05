«Библиотека лучших решений»: «Полюс» и СИБУР объединят усилия для сохранения биоразнообразия

«Полюс» и СИБУР договорились о партнерстве в сфере защиты биоразнообразия — от обмена опытом до распространения наиболее успешных природоохранных решений.
Соглашение о сотрудничестве было подписано на Петербургском международном экономическом форуме вице-президентом по взаимодействию с государственными органами «Полюса» Сергеем Журавлёвым и членом правления, управляющим директором СИБУРа Алексеем Козловым.
Партнеры намерены обобщить накопленный опыт и применить его для улучшения корпоративных экологических программ. Кроме того, компании планируют совместно реализовывать образовательные и научно-просветительские проекты. Они будут способствовать росту осведомленности бизнеса и общества о значимости сохранения природного наследия России.
«Сохранение окружающей среды и сокращение воздействия на нее всегда были важнейшим приоритетом для “Полюса”, — отметил вице-президент по работе с государственными органами “Полюса” Сергей Журавлев. — За многие годы наши специалисты накопили глубокую экспертизу в таких аспектах, как идентификация и оценка рисков, методологические разработки, регуляторно-разрешительная работа и, конечно, реализация природоохранных мероприятий — от внедрения замкнутого водооборота до мониторинга и программ поддержки биоразнообразия в регионах нашей деятельности. Объединение этого опыта с наработками коллег из СИБУРа поможет сформировать базу проверенных решений и проектов, которые будут полезны любому бизнесу, стремящемуся к сохранению живой природы».
Отдельным направлением станет исследование возможностей и опыта внедрения российских технологий для мониторинга состояния экосистем, а также редких видов животных и растений.
«У СИБУРа за плечами уже десятки успешных кейсов в сфере сохранения биоразнообразия — от восстановления популяций соколов-балобанов в Татарстане и лесного северного оленя в Нижегородской области до зарыбления российских водоемов ценными породами рыб и масштабных высадок лесов. И мы готовы делиться накопленной экспертизой. В партнерстве с “Полюсом” мы планируем открыть своего рода “библиотеку лучших решений”, чтобы другие компании могли использовать готовые и рабочие инструменты, не тратя время на их разработку и проверку эффективности. Уверен, наш опыт будет полезен рынку», — рассказал член правления СИБУРа Алексей Козлов.
Отметим, компания «Полюс» реализует целый комплекс мероприятий по сохранению биоразнообразия в регионах деятельности. В их число входят лесовосстановление, рекультивация земель, восстановление популяции водных биологических ресурсов, а также корпоративная программа поддержки ООПТ «Заповедная территория “Полюса”. Эти меры направлены на поддержание природного баланса, предотвращение чистых потерь биоразнообразия и соблюдение требований российского законодательства.
Цель добровольной корпоративной программы «Заповедная территория “Полюса” — оказывать системную помощь ООПТ и выстраивать долгосрочное партнерство с ними в регионах деятельности компании. Программа способствует поддержанию стабильного состояния экосистем ООПТ в регионах, а также сохранению популяций обитающих там растений и животных.
В Красноярском крае при поддержке «Полюса» реализуется проект благоустройства национального парка «Красноярские Столбы». Он представляет собой комплексную инициативу, объединяющую развитие инфраструктуры для бережного туризма, экологическое просвещение, научные исследования и природоохранные мероприятия. Наиболее активная фаза пришлась на 2025 год, когда нацпарк отмечал свой 100-летний юбилей.