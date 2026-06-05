«Аэрофлот» увеличил количество летних рейсов из Хабаровска в Москву

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин обсудил с гендиректором ПАО «Аэрофлот» Сергеем Александровским на ПМЭФ развитие пассажирских перевозок. Одной из ключевых тем стало увеличение в 2026 году частоты рейсов по маршруту Хабаровск — Москва. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», она выросла до 32 перелетов в неделю, что на 11 рейсов больше, чем в прошлом году.
— Повышение транспортной доступности и уровня мобильности населения дальневосточных регионов — одна из приоритетных задач «Аэрофлота». В период летних отпусков и школьных каникул компания традиционно наращивает количество рейсов в Хабаровск, обеспечивая жителей края комфортными и доступными авиаперевозками, — сказал Сергей Александровский.
Напомним, что на данный момент маршрутная сеть из Хабаровска, развиваемая перевозчиком, включает в себя большое количество внутренних направлений. Например, из региона можно улететь во Владивосток, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Якутск, Иркутск, Красноярск.
Помимо этого, «Аэрофлот» выполняет и международные рейсы. Так, из столицы Хабаровского края доступны перелеты в Бангкок, Пхукет, Санью. Также перевозчик в рамках код-шерингового соглашения с авиакомпанией «Аврора» осуществляет рейсы в Пекин, Харбин и Шанхай.
— Для Хабаровского края развитие авиасообщения — вопрос качества жизни. Мы готовы к конструктивному диалогу для поиска совместных решений, направленных на повышение качества и доступности авиасообщения для жителей Хабаровского края. Уверен, наше сотрудничество будет способствовать укреплению транспортной доступности региона, — отмечал Дмитрий Демешин.
Ранее ИА «Хабаровский край сегодня» писало о продлении «Авророй» социально значимых рейсов из Хабаровска. Они будут выполняться до конца этого лета.