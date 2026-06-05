«Аэрофлот» увеличил количество летних рейсов из Хабаровска в Москву

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин обсудил с гендиректором ПАО «Аэрофлот» Сергеем Александровским на ПМЭФ развитие пассажирских перевозок. Одной из ключевых тем стало увеличение в 2026 году частоты рейсов по маршруту Хабаровск — Москва. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», она выросла до 32 перелетов в неделю, что на 11 рейсов больше, чем в прошлом году.