В Красноярске состоится турнир по боксу среди юниоров и мужчин «Битва берегов»

Первыми на ринг выйдут юные боксеры в возрасте 10−14 лет — участники финальных боев детского турнира по боксу, которые посвящены Дню защиты детей. Болельщики смогут не только поддержать спортсменов, но и посетить развлекательные локации «Удар на силу», «WR-бокс», «Мастер-классы».