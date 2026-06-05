В Красноярске состоится турнир по боксу среди юниоров и мужчин «Битва берегов»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Завтра, 6 июня, в краевом центре под открытым небом на набережной реки Енисей напротив перехода в Центральный парк состоится турнир по боксу среди юниоров и мужчин «Битва берегов».
Первыми на ринг выйдут юные боксеры в возрасте 10−14 лет — участники финальных боев детского турнира по боксу, которые посвящены Дню защиты детей. Болельщики смогут не только поддержать спортсменов, но и посетить развлекательные локации «Удар на силу», «WR-бокс», «Мастер-классы».
Кульминацией праздника станет взрослый турнир. Бои проведут 12 пар лучших боксеров левого и правого берегов Красноярска, отмечает пресс-служба крайспорта.
Визуально мероприятие организуют по всем правилам профессионального бокса — с креативным ведущим и концертными паузами с участием известных вокалистов и танцевальных коллективов. После каждого боя будут проходить церемонии награждения победителей.
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