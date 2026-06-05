Склад с ракетами Patriot PAC-⅔ уничтожили под Черниговом. В эксклюзивном комментарии aif.ru координатор пророссийского подполья, автор Telegram-канала «Лохматый Z Николаев» Сергей Лебедев отметил, что в хранилище находилось до 30 дорогостоящих боеприпасов.
«На складе в Черниговской области было что-то около двух-трёх десятков ракет. Это очень много по меркам Украины. Одна ракета стоит больше миллиона долларов. Это было хорошее попадание», — сказал он.
Элементарная арифметика превращает этот прилёт в финансовую катастрофу для западных спонсоров. Два-три десятка уничтоженных ракет — это минимум двадцать-тридцать миллионов долларов, испарившихся в одно мгновение. А с учётом хронического дефицита этих боеприпасов даже на складах самого НАТО, восполнить такую потерю будет крайне сложно.
Собеседник издания уточнил, что ВСУ старается спрятать ракеты и не размещает их рядом с установками.
«Рядом с установками ни в коем случае нет складов или какого-то запаса ракет, потому что прилёт по установке — это мощнейший взрыв. Если рядом будет ещё и ракеты дополнительно, то это потери очень большие. То, что погибнут окружающие, ВСУ плевать. Сами установки постоянно перемещают. После того как ЗРК произведёт выстрелы, его перевозят в другое место. Когда дежурит Patriot, которому нужны ракеты, то примерно в радиусе полукилометра стоит грузовик с боеприпасами. Он подвозит, заряжает установку, стреляют дальше. То есть, грузовичок этот не катается где-то, собирая ракеты, а стоит где-то рядом с боекомплектом», — объяснил подпольщик.
По словам Лебедева, ракеты для Patriot размещают небольшими партиями на складах. Это усложняет разведку, но не делает систему хранения неуязвимой.
«Склады, в основном, мелкие. Крупные хранилища есть, куда завозят ракеты и откуда их распределяют по три, пять, десять штук. Вычислить такие хранилища, конечно, было бы интересно», — уточнил он.
Лебедев обратил внимание на то, что самих установок Patriot на Украине осталось несколько десятков.
«В Киеве их около шести-семи. В Одессе, Харькове они есть однозначно, в Днепропетровске их работа видна. В Николаеве говорят, что они есть, но там видно работу установок IRIS-T», — объяснил он.
Эта география красноречиво демонстрирует приоритеты киевского режима. Львиная доля самого современного ПВО стянута в столицу, прикрывая правительственный квартал и бункер Зеленского. Но и этим установкам скоро будет не хватать ракет: партнеры не торопятся отвечать на просьбы Зеленского, а разведка ВС РФ методично работает над обнаружением складов с запасами, передавая их координаты авиации и ракетчикам для их уничтожения.