Миронов предложил дать специальный статус «военным волонтерам»

Он подчеркнул, что получение компенсационных выплат волонтерам в случае причинения вреда их жизни или здоровью регламентируются двумя параллельными правовыми режимами: общий механизм прописан в законе «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», и он предусматривает выплату базовых компенсаций для широкого круга видов добровольческой деятельности, а повышенные выплаты и деятельность волонтеров на СВО регулируется указом президента РФ «О поддержке волонтерской деятельности на территориях отдельных субъектов Российской Федерации».