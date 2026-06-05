В СФ объяснили сокращение списка «неженских» профессий

По словам сенатора, несколько лет назад в таком списке числилось порядка 500 профессий. Крупные корпорации в то время не хотели ограничивать привлечение женщин, поскольку условия труда считались безопасными, рассказала она. «Но все равно неохотно шли, так скажем, министерства на принятие таких решений. Потом настало время, когда процессы автоматизации, включения новых машин, технологий, привели к тому, что этот процесс стал уже непрерывно проходящим. Но все это делается ведь не автоматически, не по желанию кого-то, и уж, конечно, не по требованию работодателя: идет очень серьезный аудит, очень серьезная экспертиза Минздрава, Минтруда, ФМБА, привлекаются надзорные органы, и женские организации за этим тоже очень серьезно следят и ведут соответствующий контроль. И после этого уже принимается решение», — объяснила Карелова.