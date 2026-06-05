В СФ объяснили сокращение списка «неженских» профессий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Сокращение списка неженских профессий обусловлено, в числе прочего, развитием процессов автоматизации и искусственного интеллекта, что влияет на «трудовое включение» сотрудников. Об этом в интервью ТАСС на полях ПМЭФ заявила председатель совета Евразийского женского форума (ЕЖФ), сенатор Галина Карелова, отвечая на вопрос о том, насколько оправдано сокращение такого списка.
«Конечно, оправдано. Изменение списка профессий диктует время, поскольку автоматизация, механизация, а сейчас еще искусственный интеллект, — позволяют очень серьезно менять сам процесс трудового включения работника», — считает парламентарий.
По словам сенатора, несколько лет назад в таком списке числилось порядка 500 профессий. Крупные корпорации в то время не хотели ограничивать привлечение женщин, поскольку условия труда считались безопасными, рассказала она. «Но все равно неохотно шли, так скажем, министерства на принятие таких решений. Потом настало время, когда процессы автоматизации, включения новых машин, технологий, привели к тому, что этот процесс стал уже непрерывно проходящим. Но все это делается ведь не автоматически, не по желанию кого-то, и уж, конечно, не по требованию работодателя: идет очень серьезный аудит, очень серьезная экспертиза Минздрава, Минтруда, ФМБА, привлекаются надзорные органы, и женские организации за этим тоже очень серьезно следят и ведут соответствующий контроль. И после этого уже принимается решение», — объяснила Карелова.
Как следует из утвержденной правительством РФ дорожной карты по реализации национальной модели ведения бизнеса, перечень запрещенных для женщин профессий в России планируется сократить в 2027 году.
Изменения должны коснуться сферы транспорта и обрабатывающей промышленности. Поправки будут внесены в приказ Минтруда России о перечне производств, работ и должностей с вредным или опасными условиями труда, на которых ограничивается применение женского труда.
Нынешний перечень производств, работ и должностей с вредными и опасными условиями, где ограничивается труд женщин, действует с 1 января 2021 года и включает 100 позиций.