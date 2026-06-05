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Попутчица с сюрпризом: в ЕАО женщина обокрала пассажира поезда и попалась на наркотиках

42-летняя жительница Еврейской автономной области, следуя на поезде из Хабаровска в Биробиджан, похитила сумку пассажира с личными вещами и 25 тысяч рублей. Оперативники выяснили, где она живет. При обыске нашли не только похищенное имущество потерпевшего, но и свыше 180 г каннабиса и масла каннабиса. Суд приговорил женщину к 4 годам лишения свободы, а также взыскал.

42-летняя жительница Еврейской автономной области, следуя на поезде из Хабаровска в Биробиджан, похитила сумку пассажира с личными вещами и 25 тысяч рублей. Оперативники выяснили, где она живет. При обыске нашли не только похищенное имущество потерпевшего, но и свыше 180 г каннабиса и масла каннабиса. Суд приговорил женщину к 4 годам лишения свободы, а также взыскал 25 тысяч рублей в счет возмещения ущерба потерпевшему.