Учебный модуль «Русский язык как государственный» войдет в ядро высшего образования

Об этом заявил Владимир Путин в ходе заседания Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ, которое прошло в преддверии Дня русского языка. «Предметом изучения здесь станут в том числе конституционный статус русского языка и вопросы языковой политики России», — объяснил глава государства. Кроме того, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сообщил, что для всех российских студентов обязательными станут четыре предмета — история, основы российской государственности, философия и русский язык. Когда новые правила начнут действовать — пока неизвестно. «В свою очередь, русский язык, как Вы справедливо отметили, лежит в основе культуры. Это в конечном итоге будет способствовать объединению образовательного пространства в целом всей страны», — добавил Фальков. Благодаря русскому языку границы России нигде не заканчиваются. Русский язык — наше достояние, наша ценность. Он объединяет всех людей страны в один большой народ России — великий и могучий, как сам русский язык. От Дуная до Хабаровска и Сахалина — никакой другой язык не смог покорить эти пространства, стать родным для сотен этносов.