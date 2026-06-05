SuperJob: каждый восьмой россиянин возьмет отпуск к выходным на День России

«Из-за празднования Дня России работающие в режиме пятидневной рабочей недели получат три выходных подряд, а не четыре, как годом ранее, — с 12 по 14 июня. Тем не менее доля респондентов, намеренных продлить отдых, присоединив к нему отпуск или отгулы, остается прежней — 12%», — говорится в сообщении.