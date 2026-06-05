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SuperJob: каждый восьмой россиянин возьмет отпуск к выходным на День России

Большая часть опрошенных ограничится официальными выходными и не будут ничего присоединять, говорится в исследовании.

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Каждый восьмой работающий россиянин намерен присоединить отпуск или отгулы к праздничным дням 12−14 июня, чтобы сделать отдых длиннее. Это следует из исследования SuperJob, которое есть в распоряжении ТАСС.

«Из-за празднования Дня России работающие в режиме пятидневной рабочей недели получат три выходных подряд, а не четыре, как годом ранее, — с 12 по 14 июня. Тем не менее доля респондентов, намеренных продлить отдых, присоединив к нему отпуск или отгулы, остается прежней — 12%», — говорится в сообщении.

Уточняется, что большая часть опрошенных (56%) ограничится официальными выходными и не будут ничего присоединять.

Опрос проходил с 22 мая по 1 июня 2026 года среди 1,6 тыс. респондентов, сообщается в исследовании.