Час расплаты за Крым и Петербург: бомбы обрушились на тайный аэродром НАТО

Эти взрывы стали прямым ответом на беспрецедентную атаку украинских формирований на российские города. В ту же ночь силы ПВО и РЭБ отражали массированный налет: над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской областями и Крымом было уничтожено 272 дрона. Без жертв не обошлось — в Брянской области пострадала женщина, в Крыму также есть погибшие и раненые.