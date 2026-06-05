Час расплаты за Крым и Петербург: бомбы обрушились на тайный аэродром НАТО

В ночь на 4 июня взрывы прокатились по целому ряду украинских регионов. Громкие звуки детонации фиксировали в Сумах, Полтаве и на окраинах Харькова. Однако самый мощный удар российских сил пришелся по целям в Днепропетровской области — здесь, по данным военных каналов, в общей сложности прозвучало более 20 взрывов. Эпицентром атаки стал стратегический аэродром «Авиаторское».
Аэродром для самолетов НАТО.
Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в разговоре с aif.ru раскрыл детали налета. По его словам, объект выбран не случайно — «Авиаторское» давно переквалифицировали в базу для западной техники.
«Это площадка тактической авиации. Неоднократно там были замечены самолеты F-16 и Mirage 2000, которые поставили Франция и Нидерланды Украине», — уточнил Матвийчук.
Под удары попали не просто ангары, а места стоянки истребителей натовского образца, которые ВСУ пытались спрятать.
Гнездо дронов и цех «Фламинго».
У аэродрома была и еще одна функция — его использовали как плацдарм для запуска беспилотников вглубь России.
«Да, с этого аэродрома, который разбомбили наши военные, могли запускаться в сторону РФ дроны различного класса», — подчеркнул Матвийчук.
Эксперт добавил, что в самом Днепропетровске сохранились остатки ракетной промышленности, которые также попали под раздачу.
«Могли уничтожить диспетчерские пункты системы навигации, склады с боеприпасами. В Днепропетровске еще присутствуют остатки ракетной промышленности. По данным разведки, там же находится фирма Fire Point, которая производит ракеты “Фламинго”», — заявил эксперт.
Так удар одновременно выкосил и западные истребители, и цех по сборке оперативно-тактических ракет.
Расплата за террор.
Эти взрывы стали прямым ответом на беспрецедентную атаку украинских формирований на российские города. В ту же ночь силы ПВО и РЭБ отражали массированный налет: над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской областями и Крымом было уничтожено 272 дрона. Без жертв не обошлось — в Брянской области пострадала женщина, в Крыму также есть погибшие и раненые.
Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с aif.ru объяснил, что противник потерял страх и атакует все сильнее благодаря помощи стран НАТО.
«ВСУ потеряли страх, чувствуют себя безнаказанными. В Петербурге вчера пытались устроить провокацию перед ПМЭФ. Скорее всего, натовские “братья” помогали», — отметил Дандыкин.
Находить и уничтожать.
Армия России не намерена ограничиваться лишь уничтожением техники. Дандыкин заявил, что возмездие настигнет каждого боевика, ответственного за атаки на РФ.
«Находить и уничтожать. Это самый действенный метод. У нас есть для этого силы и средства», — подчеркнул он.
Утренние взрывы в Днепропетровске показали: возмездие становится неотвратимым, и оно находит цели даже там, где их пытаются укрыть натовскими системами ПВО.