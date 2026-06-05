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Теннисистка Мирра Андреева вышла в финал Roland Garros

Она разгромила украинскую спортсменку Марту Костюк.

Уроженка Красноярска, теннисистка Мирра Андреева вышла в финал турнира Roland Garros в Париже. Она разгромила украинку Марту Костюк в полуфинале со счетом 6:1, 6:3.

В финале ей предстоит встретиться с полячкой Майей Хвалиньской.

19-летняя Мирра Андреева стала первой россиянкой за последние пять лет, дошедшей до финала турнира Большого шлема. В 2021 году Анастасия Павлюченкова выходила в финал, но не смогла обыграть чешку Барбору Крейчикову.

Женский финал Открытого чемпионата Франции состоится 6 июня.

Ранее Мирра Андреева рассказывала, какая музыка помогает ей побеждать.

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