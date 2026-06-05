Затянувшийся «ямочный» ремонт привёл к проверке подрядчика в Комсомольске-на-Амуре

Как сообщили в мэрии города, организация стала победителем аукциона на проведение «ямочного» ремонта улиц Центрального округа. Однако свои обязательства должным образом подрядчик не выполняет. Помимо затягивания сроков сдачи работ, он нарушает требование ГОСТа: компания вырезает куски асфальта и оставляет его в таком виде. Такие ямы могут «украшать» дороги в течение недели, что затрудняет движение авто и приводит к ДТП.