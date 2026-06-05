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Затянувшийся «ямочный» ремонт привёл к проверке подрядчика в Комсомольске-на-Амуре

Претензионную работу в отношении ООО «Ремжилсервис» инициировал мэр.

Источник: Хабаровский край сегодня

Глава Комсомольска-на-Амуре инициировал претензионную работу в отношении ООО «Ремжилсервис», которое затянуло «ямочный» ремонт в Городе юности. Если в ближайшее время нарушения не устранят — администрация сменит подрядчика, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Как сообщили в мэрии города, организация стала победителем аукциона на проведение «ямочного» ремонта улиц Центрального округа. Однако свои обязательства должным образом подрядчик не выполняет. Помимо затягивания сроков сдачи работ, он нарушает требование ГОСТа: компания вырезает куски асфальта и оставляет его в таком виде. Такие ямы могут «украшать» дороги в течение недели, что затрудняет движение авто и приводит к ДТП.

ООО «Ремжилсервис» уже получило уведомление от профильного управления, которое потребовало устранить нарушения до 6 июня.

— В случае невыполнения указанных требований управлением дорожной деятельности и внешнего благоустройства муниципалитета будут приняты дальнейшие меры в соответствии с действующим законодательством, — подчеркнули в администрации Комсомольска-на-Амуре.

При этом, как отметил мэр Дмитрий Заплутаев, в других районах города подобной проблемы нет. Например, индивидуальный предприниматель успешно справляется со своими обязанностями по ремонту дорог в Ленинском округе.

Напомним, что к масштабному «ямочному» ремонту в Комсомольске-на-Амуре приступили в апреле 2026 года. Работы должны продлиться до июня и затронут 29 улиц в Ленинском и Центральном округах города.