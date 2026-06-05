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В Новосибирске 5 июня закроют популярный парк из-за обработки от клещей

Доступ для посетителей ограничили с 08:00, а о времени открытия территории сообщат дополнительно.

Источник: Om1 Новосибирск

В Новосибирске 5 июня временно закроют парк «Заельцовский». На территории проведут повторную обработку от клещей, сообщили в Дирекции городских парков.

Доступ для посетителей ограничат с 08:00. В это время специалисты начнут акарицидную обработку, которая нужна для защиты горожан от клещей в летний сезон.

«Доступ в парк будет закрыт. Благодарим за понимание», — отметили в пресс-службе.

Точное время открытия парка администрация сообщит дополнительно. Новосибирцев просят учитывать ограничения при планировании прогулок и отдыха на природе.