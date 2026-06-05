Хабаровск 12 июня вошёл в число 15 городов большого музыкального марафона

Марафон объединит площадки по всей стране — от Калининграда до Дальнего Востока. Ожидается, что концерты посетят более 20 тысяч человек. Фестиваль «Кантата» ранее неоднократно получал высокую оценку Президента России Владимира Путина за вклад в культурное просвещение и развитие музыкального искусства.