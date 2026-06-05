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Хабаровск 12 июня вошёл в число 15 городов большого музыкального марафона

День России в Хабаровске отметят большим бесплатным концертом под открытым небом.

В Хабаровске в День России состоится большой концерт классической музыки под открытым небом, — сообщает пресс-служба регионального правительства.

12 июня краевая столица присоединится к Всероссийскому марафону классической музыки «Кантата. Россия». Хабаровск вошёл в число всего 15 городов страны, где пройдёт это масштабное культурное событие.

Концерт начнётся в 15:00 на Комсомольской площади. Перед зрителями выступят Дальневосточный академический симфонический оркестр и Женский академический хор Хабаровского краевого колледжа искусств.

В программе прозвучат произведения русской классики и современных отечественных композиторов. Гости смогут услышать музыку Модеста Мусоргского, Александра Бородина и авторов XXI века. Организаторы называют программу своеобразным музыкальным мостом между историческими эпохами.

Марафон объединит площадки по всей стране — от Калининграда до Дальнего Востока. Ожидается, что концерты посетят более 20 тысяч человек. Фестиваль «Кантата» ранее неоднократно получал высокую оценку Президента России Владимира Путина за вклад в культурное просвещение и развитие музыкального искусства.

Вход на концерт в Хабаровске будет свободным.

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