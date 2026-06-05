В Хабаровске День молодежи завершится попыткой установить рекорд России

Одной из площадок станет «Ярмарка добра», где можно будет помочь бойцам СВО и жителям приграничных территорий, написать письма военнослужащим, поддержать экологические проекты или сделать пожертвование в фонд #МЫВМЕСТЕ. Гостей также познакомят с продукцией местных производителей в рамках проектов «Создано молодыми» и «Сделано в Хабаровском крае».