В Хабаровске День молодежи завершится попыткой установить рекорд России

В Хабаровске 27 июня состоится фестиваль «День молодежи-2026», — сообщает пресс-служба регионального правительства правительства.
Главной площадкой праздника станет набережная рядом с универсальным краевым спортивным комплексом. Мероприятие пройдет в рамках президентского национального проекта «Молодежь и дети», инициированного Владимиром Путиным, и будет посвящено Году единства народов России. Вход для гостей останется бесплатным, однако для участия потребуется предварительная регистрация через чат-бот в национальном мессенджере МАХ.
В этом году фестиваль пройдет под девизом «Мечта. Гордость. Единство». Для участников подготовят тематические пространства, посвящённые образованию, науке, творчеству, предпринимательству и общественным инициативам.
Одной из площадок станет «Ярмарка добра», где можно будет помочь бойцам СВО и жителям приграничных территорий, написать письма военнослужащим, поддержать экологические проекты или сделать пожертвование в фонд #МЫВМЕСТЕ. Гостей также познакомят с продукцией местных производителей в рамках проектов «Создано молодыми» и «Сделано в Хабаровском крае».
Кроме того, на фестивале запланированы прямые включения всероссийского просветительского эфира общества «Знание», марафон заданий и конкурсов от платформы «Россия — страна возможностей», а также другие образовательные и развлекательные мероприятия.
Завершится праздник всероссийской акцией: участники одновременно зажгут фонарики, чтобы установить рекорд России и продемонстрировать единство жителей страны.