Прокуратура проверит работу коммунальщиков во время циклона в Приморье

По информации метеорологов, на территории края в ближайшие дни возможны локальные опасные природные явления. Чтобы предотвратить негативные последствия циклона, прокуроры заранее обратились к главам органов местного самоуправления и представителям ресурсоснабжающих компаний. Руководителей предупредили о строгой ответственности, которая последует в случае их несвоевременной реакции на ликвидацию разрушений и последствий разбушевавшейся стихии.