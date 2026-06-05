Прокуратура проверит работу коммунальщиков во время циклона в Приморье

В преддверии надвигающегося на регион циклона прокуратура взяла под особый контроль деятельность экстренных и коммунальных служб. По данным Примгидромета, с 5 по 6 июня ожидается штормовое предупреждение. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
По информации метеорологов, на территории края в ближайшие дни возможны локальные опасные природные явления. Чтобы предотвратить негативные последствия циклона, прокуроры заранее обратились к главам органов местного самоуправления и представителям ресурсоснабжающих компаний. Руководителей предупредили о строгой ответственности, которая последует в случае их несвоевременной реакции на ликвидацию разрушений и последствий разбушевавшейся стихии.
«Надзорное ведомство, в случае возникновения аварийных ситуаций на объектах ЖКХ, даст оценку соблюдению нормативных сроков их устранения, своевременности оповещения населения», — рассказали в прокуратуре.
Сейчас работа всех экстренных и коммунальных служб находится под пристальным вниманием. Надзорное ведомство контролирует готовность структур к надвигающейся непогоде.