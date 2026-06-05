Осторожно, лисы: предупреждающие знаки установили на Русском острове

На подъезде к поселку Канал на острове Русский появились дополнительные дорожные знаки с изображением лисы, которые призваны привлечь внимание водителей и напомнить о необходимости соблюдать ПДД. Городские власти обращаются к автомобилистам с просьбой быть предельно внимательными в этой зоне и заранее снижать скорость, чтобы не допустить наезда на животных, которые могут внезапно выбежать на проезжую часть, сообщила пресс-служба администрации Владивостока.
«Новые предупреждающие знаки “Лисы” установили на дороге, ведущей в посёлок Канал на острове Русский», — говорится в сообщении.
Поводом для установки этих знаков стала информация от горожан. На днях на острове сбили лисёнка — после этого и было принято решение дополнительно обозначить опасный участок.
Специалисты отмечают, что необычные указатели с рыжей хищницей впервые появились на дорогах Русского летом 2023 года. Такие знаки разработали специально по заказу мэрии, чтобы защитить местную популяцию лис и предупреждать водителей о возможном появлении животных на проезжей части.
Напомним, что недавно на территории Приморского океанариума во Владивостоке открылся палеопарк, объединивший прогулочную территорию, тематическое кафе и познавательные объекты, посвящённые триасовому периоду.