Осторожно, лисы: предупреждающие знаки установили на Русском острове

На подъезде к поселку Канал на острове Русский появились дополнительные дорожные знаки с изображением лисы, которые призваны привлечь внимание водителей и напомнить о необходимости соблюдать ПДД. Городские власти обращаются к автомобилистам с просьбой быть предельно внимательными в этой зоне и заранее снижать скорость, чтобы не допустить наезда на животных, которые могут внезапно выбежать на проезжую часть, сообщила пресс-служба администрации Владивостока.