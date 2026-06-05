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Осторожно, лисы: предупреждающие знаки установили на Русском острове

Автомобилистов просят снижать скорость ради безопасности диких животных.

Источник: PrimaMedia.ru

На подъезде к поселку Канал на острове Русский появились дополнительные дорожные знаки с изображением лисы, которые призваны привлечь внимание водителей и напомнить о необходимости соблюдать ПДД. Городские власти обращаются к автомобилистам с просьбой быть предельно внимательными в этой зоне и заранее снижать скорость, чтобы не допустить наезда на животных, которые могут внезапно выбежать на проезжую часть, сообщила пресс-служба администрации Владивостока.

«Новые предупреждающие знаки “Лисы” установили на дороге, ведущей в посёлок Канал на острове Русский», — говорится в сообщении.

Поводом для установки этих знаков стала информация от горожан. На днях на острове сбили лисёнка — после этого и было принято решение дополнительно обозначить опасный участок.

Специалисты отмечают, что необычные указатели с рыжей хищницей впервые появились на дорогах Русского летом 2023 года. Такие знаки разработали специально по заказу мэрии, чтобы защитить местную популяцию лис и предупреждать водителей о возможном появлении животных на проезжей части.

Напомним, что недавно на территории Приморского океанариума во Владивостоке открылся палеопарк, объединивший прогулочную территорию, тематическое кафе и познавательные объекты, посвящённые триасовому периоду.