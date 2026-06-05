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Прокуратура и Следком проверят кафе Новосибирска, где произошел хлопок газа

В новосибирском кафе произошёл хлопок газа, пострадали три человека.

Источник: Аргументы и факты

В Новосибирске начата доследственная проверка по факту инцидента в кафе на улице Большевистской, где днём 4 июня произошёл хлопок газовоздушной смеси. Проверку инициировали прокуратура Новосибирской области и региональный Следственный комитет.

Причиной происшествия стала разгерметизация газового баллона. В результате хлопка пострадали три человека, включая одного несовершеннолетнего. Все пострадавшие были незамедлительно доставлены в местный ожоговый центр, где врачи оценивают их состояние как средней тяжести.

В настоящее время сотрудники Следственного комитета проводят осмотр места происшествия. По данным официального Telegram-канала ведомства, уже назначен ряд судебных экспертиз для установления всех обстоятельств произошедшего и определения степени вины ответственных лиц.