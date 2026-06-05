Прокуратура и Следком проверят кафе Новосибирска, где произошел хлопок газа

Причиной происшествия стала разгерметизация газового баллона. В результате хлопка пострадали три человека, включая одного несовершеннолетнего. Все пострадавшие были незамедлительно доставлены в местный ожоговый центр, где врачи оценивают их состояние как средней тяжести.