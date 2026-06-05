В России планируют ужесточить наказание за незаконный отлов редких животных

Об этом заявила в интервью РИА Новости глава Росприроднадзора Светлана Радионова: «Законодательство России предусматривает как административную, так и уголовную ответственность за незаконную добычу и оборот редких видов животных, однако ситуация требует принятия дополнительных мер».