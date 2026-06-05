В России планируют ужесточить наказание за незаконный отлов редких животных

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Росприроднадзор хочет ужесточить наказание за незаконный отлов, оборот и содержание редких животных.
Об этом заявила в интервью РИА Новости глава Росприроднадзора Светлана Радионова: «Законодательство России предусматривает как административную, так и уголовную ответственность за незаконную добычу и оборот редких видов животных, однако ситуация требует принятия дополнительных мер».
По ее словам, проблема незаконного содержания, отлова и торговли редкими животными в России остается достаточно острой. В первую очередь, актуальным остается вопрос содержания в неволе видов, запрещенных к содержанию, в первую очередь, диких кошек, медведей и приматов.
Так, за 2021−2025 годы по результатам проверок территориальных органов Росприроднадзора, а также на основании материалов, направленных в суды, конфисковано 97 животных.
Росприроднадзор направил в адрес Минприроды России предложения по совершенствованию законодательства, в том числе, по введению запрета на продажу животных, запрещенных к содержанию.