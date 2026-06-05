В больницы Приангарья закупят передвижные медкомплексы за 8 млн рублей

Иркутская область получит два передвижных медицинских комплекса для детей в отдаленных поселках. Об этом сообщили в правительстве региона.
В 2026 году в рамках нацпроекта «Семья» Иркутская область приобретет два передвижных медицинских комплекса для профилактики и диспансеризации детей. На каждый выделено по 8 млн рублей. Технику направят в Иркутскую районную и Усольскую городскую больницы.
Комплексы помогут проводить обследования на современном оборудовании без необходимости ездить в районные поликлиники. Подобные мобильные модули уже доказали свою эффективность при работе с взрослым населением в труднодоступных территориях.
Ранее сообщалось о том, что в ряде районов Иркутска запретят езду на электросамокатах.