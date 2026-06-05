В больницы Приангарья закупят передвижные медкомплексы за 8 млн рублей

В 2026 году в рамках нацпроекта «Семья» Иркутская область приобретет два передвижных медицинских комплекса для профилактики и диспансеризации детей. На каждый выделено по 8 млн рублей. Технику направят в Иркутскую районную и Усольскую городскую больницы.