В Хабаровске и селе Благодатное за сутки сгорели два жилых дома

За минувшие сутки в Хабаровском крае произошло девять техногенных пожаров, два из которых пришлись на жилой сектор. Огонь уничтожил крыши и постройки, обошлось без жертв. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Первое серьёзное возгорание случилось в селе Благодатное. На улице Зелёной в одноэтажном жилом доме полностью сгорела деревянная крыша и выгорела изнутри веранда пристройки. Общая площадь пожара составила 100 квадратных метров. Подразделениям пожарной охраны потребовалось 2 часа 15 минут, чтобы справиться с пламенем.
Второй крупный пожар произошёл в Хабаровске на улице Баррикадной. Там в одноэтажном деревянном доме полностью выгорела крыша, также огонь уничтожил стоявшую рядом баню. Площадь возгорания также достигла 100 квадратных метров. Ликвидация заняла 2,5 часа. В обоих случаях никто не пострадал, сейчас дознаватели МЧС России устанавливают причины произошедшего.
Спасатели напоминают, что на всей территории Хабаровского края продолжает действовать особый противопожарный режим. За сутки пожарные и спасательные подразделения также трижды выезжали на ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий. На туристических маршрутах зарегистрированы две группы общей численностью 38 человек, из них шестеро детей. Сегодня в Хабаровске переменная облачность, кратковременный дождь, ветер северо-восточный 9−14 метров в секунду, температура воздуха составит от +16 до +18 градусов.
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