В Хабаровске и селе Благодатное за сутки сгорели два жилых дома

Спасатели напоминают, что на всей территории Хабаровского края продолжает действовать особый противопожарный режим. За сутки пожарные и спасательные подразделения также трижды выезжали на ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий. На туристических маршрутах зарегистрированы две группы общей численностью 38 человек, из них шестеро детей. Сегодня в Хабаровске переменная облачность, кратковременный дождь, ветер северо-восточный 9−14 метров в секунду, температура воздуха составит от +16 до +18 градусов.