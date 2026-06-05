В ГД считают, что минуту молчания 22 июня нужно проводить во всем мире

Эта общемировая минута молчания, считает вице-спикер, должна быть «напоминанием для народов Европы о том, что тогда их политики втянули их и сделали соучастниками этих преступлений, и что нельзя повторить подобного никогда». Она напомнила, что СССР во время Великой Отечественной войны потерял 27 млн человек. «Если бы мы объявляли минуту молчания по каждому погибшему, мир должен был бы замолчать на 50 лет», — подытожила Яровая.