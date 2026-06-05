В ГД считают, что минуту молчания 22 июня нужно проводить во всем мире

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Минута молчания 22 июня в 2026 году снова будет объявлена по всей России в 12:15 мск, но ее следует проводить и всему миру. Об этом в интервью ТАСС заявила вице-спикер Госдумы, автор закона о всероссийской минуте молчания Ирина Яровая на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Она напомнила, что минута молчания в последние годы проводится ежегодно 22 июня в 12:15 по московскому времени — это точное время выхода в эфир обращения к советским гражданам о нападении гитлеровских войск на Советский Союз.
«Уверена в том, что эта минута молчания должна быть общей для всего мира. Как минута благодарности и понимания чудовищности зла, которое было содеяно фашисткой Германией и странами, которые стали союзниками фашистской Германии, входили в гитлеровскую коалицию», — сказала Яровая.
Эта общемировая минута молчания, считает вице-спикер, должна быть «напоминанием для народов Европы о том, что тогда их политики втянули их и сделали соучастниками этих преступлений, и что нельзя повторить подобного никогда». Она напомнила, что СССР во время Великой Отечественной войны потерял 27 млн человек. «Если бы мы объявляли минуту молчания по каждому погибшему, мир должен был бы замолчать на 50 лет», — подытожила Яровая.
«Я очень надеюсь, что в этом году минута молчания соединит каждое сердце и каждый уголок нашей Родины именно в одну общую минуту, независимо от часовых поясов. Это важно, и это еще и жест нашего гражданского осознания и подтверждение тому, что мы все заинтересованы в том, чтобы, сберегая память, сберегать мир сегодня», — заключила она.
О форуме.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.
Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.