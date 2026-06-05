Билайн обеспечит ИИ-технологиями крупнейшего ТВ-оператора в России

«Телеком-гиганты по всему миру активно инвестируют в машинное обучение, ИИ-агенты и прогнозную аналитику, и “Триколор” не исключение. Компания строит свою стратегию развития на основе современных технологий, ведь внедрение ИИ-решений в корпоративные процессы уже сейчас даёт бизнесу до 40% к эффективности. Партнерство с Билайном позволит “Триколор” увеличить эффективность нашего сервиса, усилить фокус на доступности поддержки и заботе о клиенте. При этом применение ИИ-технологий Билайна не ограничится контактным центром. Мы планируем использовать их и в других проектах, например, в нашем онлайн-кинотеатре или телемедицине», — отметил коммерческий директор «Триколор» Олег Стручковский.