«Катастрофическая троица»: Онищенко объяснил, почему нельзя есть мясо, рыбу и птицу за один приём пищи

Давайте я вам так скажу: системных исследований, где нужно есть по кусочку мяса, птицы, рыбы и говядины не в микроскопических количествах, а исходя из суточной физиологической потребности в органическом белке (100 — 150 грамм), — нет. Если даже поделить по 50 грамм или съесть по 100 грамм каждого вида, то это уже будет обжорство.