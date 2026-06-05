Лимит на доходы для самозанятых хотят увеличить — нововведение коснётся тысяч россиян

В настоящее время стать самозанятыми могут граждане, имеющие доход, учитываемый при определении налоговой базы, не превышающий в календарном году 2,4 млн рублей. Данный максимальный размер дохода для самозанятых не менялся с 1 января 2019 года, то есть с начала действия закона.