Лимит на доходы для самозанятых хотят увеличить — нововведение коснётся тысяч россиян

IrkutskMedia, 5 июня. Депутаты предложили увеличить лимит доходов для самозанятых. Проект разработан в целях расширения возможностей лиц, изъявляющих желание применять специальный налоговый режим.
В настоящее время стать самозанятыми могут граждане, имеющие доход, учитываемый при определении налоговой базы, не превышающий в календарном году 2,4 млн рублей. Данный максимальный размер дохода для самозанятых не менялся с 1 января 2019 года, то есть с начала действия закона.
Законопроектом предлагается увеличить максимальный доход самозанятого до 3,4 млн рублей.
Почему это важно?
Авторы законопроекта в пояснительной записке отмечают, что значительный рост цен на многие товары и услуги за прошедший год привел к тому, что у многих самозанятых доход стал превышать установленный предел максимального дохода.
Народные избранники считают, что для сохранения права на применение специального налогового режима многие самозанятые уходят в «теневую» экономику, то есть пытаются скрывать свои реальные доходы.
Депутаты уверены, что нововведение позволит снизить количество используемых самозанятыми «теневых» сделок, увеличить количество в стране самозанятых и, соответственно, увеличить налоговые поступления в бюджет страны.
Законопроект и пояснительная записка к нему опубликованы на официальном портале правовой информации.