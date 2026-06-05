В Ленинском районе начался ремонт междворовых проездов

«В соответствии с условиями муниципального контракта в течение трех лет подрядчик несет гарантийные обязательства. В случае выявления нарушений в этот период времени он будет обязан оперативно устранить все замечания», — прокомментировал руководитель администрации Ленинского района Дмитрий Гурьев.