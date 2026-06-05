В Ленинском районе начался ремонт междворовых проездов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В этом сезоне в Ленинском районе планируется отремонтировать 15 междворовых проездов и обустроить прилегающие к ним тротуары.
На проведение ремонта в бюджете города предусмотрено более 32 млн рублей. Работы по контракту подрядная организация должна завершить до конца сентября, отмечает пресс-служба мэрии.
На сегодняшний день активно ведется работа на улицах Астрахаская, 9а и Крылова, 10. Подрядная организация завезла строительный материал, рабочие демонтировали старый асфальт и приступили к установке бортового камня.
Список адресов формируется исходя из обращений жителей. После получения заявки специальная комиссия выезжает на место, чтобы оценить степень износа асфальтобетонного покрытия. По результатам обследования формируется список приоритетных адресов, где будет сделан ремонт.
В этом году проезды также обновят по адресам: пр. имени газеты «Красноярский рабочий», 48; улицы Спортивная, 184; Читинская, 7; Энергетиков, 18−24; Пожарского, 158−162; 26 Бакинских Комисаров, 28а; Одесская, 3; Волжская, 1; Коломенская, 25; Московская, 41, а также пер. Тихий, 16; 52-й Квартал, 2−11 и 10−10а.
«В соответствии с условиями муниципального контракта в течение трех лет подрядчик несет гарантийные обязательства. В случае выявления нарушений в этот период времени он будет обязан оперативно устранить все замечания», — прокомментировал руководитель администрации Ленинского района Дмитрий Гурьев.