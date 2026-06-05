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В ЕАО смертельным падением закончилась поездка на снегоболотоходе

Мужчина управлял техникой без прав и мотошлема.

В ЕАО за минувшие сутки зарегистрировали четыре дорожно-транспортных происшествия, одно из которых закончилось гибелью человека, — сообщает Госавтоинспекция области.

По предварительным данным, вечером 4 июня в селе Бирофельд водитель снегоболотохода «Норд» двигался по улице Центральной. Установлено, что 34-летний мужчина не имел водительских прав, находился с признаками алкогольного опьянения и управлял транспортом без мотошлема.

В районе дома № 53 он не справился с управлением и упал на проезжую часть. Полученные травмы оказались смертельными — мужчина скончался на месте происшествия.

В Госавтоинспекции также сообщили, что за прошедшие сутки сотрудники ДПС выявили на дорогах региона 29 нарушений правил дорожного движения.