В ЕАО смертельным падением закончилась поездка на снегоболотоходе

По предварительным данным, вечером 4 июня в селе Бирофельд водитель снегоболотохода «Норд» двигался по улице Центральной. Установлено, что 34-летний мужчина не имел водительских прав, находился с признаками алкогольного опьянения и управлял транспортом без мотошлема.