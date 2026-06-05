За сутки в Хабаровском крае сбили двух пешеходов, трое пострадали в ДТП

За минувшие сутки, 4 июня, на дорогах Хабаровского края произошло три аварии, в которых травмы получили три человека. Госавтоинспекция подвела итоги рейдов. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По информации ведомства, среди зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий одно столкновение и два наезда на пешеходов. Во всех случаях обошлось без погибших, пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. Всего за сутки сотрудники Госавтоинспекции выявили 335 нарушений правил дорожного движения.
Серьёзную обеспокоенность вызывает количество нетрезвых автомобилистов. Из 13 водителей, севших за руль в состоянии опьянения или отказавшихся от медосвидетельствования, десять были остановлены в Хабаровске. Кроме того, 15 водителей привлечены к ответственности за то, что не пропустили людей на пешеходных переходах, 11 из них — в краевой столице. Не остались без внимания и сами пешеходы: 15 человек наказаны за нарушение правил перехода проезжей части. Также задержаны 23 водителя, управлявших транспортными средствами без прав либо лишённых такого права.
Госавтоинспекция напоминает о необходимости строгого соблюдения скоростного режима и предельной внимательности при проезде зон пешеходных переходов.
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