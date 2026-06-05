За сутки в Хабаровском крае сбили двух пешеходов, трое пострадали в ДТП

Серьёзную обеспокоенность вызывает количество нетрезвых автомобилистов. Из 13 водителей, севших за руль в состоянии опьянения или отказавшихся от медосвидетельствования, десять были остановлены в Хабаровске. Кроме того, 15 водителей привлечены к ответственности за то, что не пропустили людей на пешеходных переходах, 11 из них — в краевой столице. Не остались без внимания и сами пешеходы: 15 человек наказаны за нарушение правил перехода проезжей части. Также задержаны 23 водителя, управлявших транспортными средствами без прав либо лишённых такого права.