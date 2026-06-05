В Дании выясняют, почему кит Тимми погиб через две недели после спасения с мелководья

В Дании провели вскрытие горбатого кита Тимми, погибшего в Северном море после того, как немецкие спасатели вызволили застрявшее животное с мелководья и отпустили его в море. Через две недели после того, как кита выпустили, его нашли мёртвым на побережье острова Анхольт в Дании. Чтобы выяснить причину гибели кита, было решено провести его вскрытие прямо на пляже.