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Умер первый директор СибАГС Евгений Бойко в Новосибирске

Под руководством Бойко СибАГС стала крупным образовательным и научным центром.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске скончался Евгений Александрович Бойко, который более 20 лет руководил образовательной организацией по подготовке управленческих кадров. Об этом сообщили в пресс-службе Сибирского института управления РАНХиГС.

Бойко окончил экономический факультет Новосибирского государственного университета, где учился у академика Аганбегяна. С 1973 года он преподавал в Новосибирской высшей партийной школе.

В 1991 году правительство РСФСР решило создать Сибирский кадровый центр, директором которого назначили Бойко. В 1995 году центр преобразовали в Сибирскую академию государственной службы. В 2010 году вуз вошел в состав Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте.

Под руководством Бойко СибАГС стала крупным образовательным и научным центром. В академии открыли сеть филиалов в Сибирском федеральном округе, наладили сотрудничество с зарубежными партнерами. В 2001 году вуз получил статус головного по специальности «Государственное и муниципальное управление» в округе. Бойко также участвовал в разработке программ повышения квалификации для госслужащих.

Евгений Александрович создал систему переподготовки действующих руководителей и помогал выпускникам с трудоустройством в органах власти. Коллеги и ученики запомнили его как мудрого наставника.