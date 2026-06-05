Умер первый директор СибАГС Евгений Бойко в Новосибирске

Под руководством Бойко СибАГС стала крупным образовательным и научным центром. В академии открыли сеть филиалов в Сибирском федеральном округе, наладили сотрудничество с зарубежными партнерами. В 2001 году вуз получил статус головного по специальности «Государственное и муниципальное управление» в округе. Бойко также участвовал в разработке программ повышения квалификации для госслужащих.