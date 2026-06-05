Дмитрий Демешин: Мы должны к 2036 году вдвое снизить выбросы в атмосферу

Заявление прозвучало во время «делового завтрака» с участием членов комитета Российского союза промышленников и предпринимателей по экологии и климатической повестке, в котором также приняли участие главы других регионов, представители федеральных органов власти, бизнесмены и профильные эксперты. Встреча прошла накануне на ПМЭФ. По словам губернатора, с прошлого года главный механизм в сфере защиты экологии — это национальный проект «Экологическое благополучие» (его часть — федеральный проект «Чистый воздух»). К инициативе уже присоединились Комсомольск-на-Амуре и Чегдомын. Власти определили там 37 источников загрязнения атмосферы и установили квоты по выбросам для 19 компаний, работающих в Хабаровском крае. «Наша цель — к 2036 году снизить выбросы вдвое по сравнению с 2020 годом. Планы модернизации уже готовы. Важно, что крупные предприятия края к этой теме относятся ответственно и в этом году направили на экологические проекты и программы более 38 млрд рублей. Лучшие практики — у “Дальневосточной железной дороги”, компании “Ургалуголь”, “ДГК”, стивидоров из порта Ванино и горнодобывающих компаний», — сказал Дмитрий Демешин. Также губернатор подчеркнул серьезную роль «Газпрома» в газификации Комсомольска-на-Амуре. По его словам, с 2028 года жители города Юности начнут получать дополнительные выплаты по проекту «Чистый воздух», что позволит газифицировать порядка 1 600 частных домов и тем самым снизить объем вредных выбросов в атмосферу.