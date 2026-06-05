Сквер «Чайка» во Владивостоке имеет шанс на благоустройство в 2027 году

Сквер «Чайка» на улице Калинина во Владивостоке может получить новое благоустройство в 2027 году, если наберёт достаточно голосов в ходе онлайн-голосования нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Как сообщила администрация Владивостока, сквер сейчас находится на четвёртом месте в рейтинге с 7 694 голосами. У него есть все шансы войти в первую тройку. Три объекта с наибольшим количеством голосов будут благоустроены в следующем году. Голосование проходит на сайте za.gorodsreda.gosuslugi.ru и завершится 12 июня.
Сквер расположен на улице Калинина, 20 — на одной из самых загруженных улиц города, где ежедневно проходят сотни людей к автобусным остановкам и магазинам. Рядом находится родильный дом № 3. Главный врач этого учреждения Светлана Сагайдачная рассказала, что сотрудники ежегодно участвуют в голосовании за объекты городской среды и хотят видеть сквер благоустроенным, чтобы мамы с детьми могли комфортно гулять.
В случае реконструкции общественное пространство получит новые места для отдыха и прогулок, дополнительное озеленение, современную систему освещения и видеонаблюдения.
Генеральный директор АНО «Центр Амурский тигр» Сергей Арамилев считает, что этот сквер достоин быть благоустроенным одним из первых в следующем году, поскольку это значимое место транзита между участками и важными объектами района, а также там установлена стела памяти работникам рыбного флота.
У жителей Владивостока осталась ровно неделя на участие в рейтинговом голосовании за территории для благоустройства в 2027 году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». На утро 5 июня в лидерах голосования находится сквер в районе Полярной, 1, за который отдали голоса 8 942 человека. На второй позиции расположился сквер Магнитогорский с 8 778 голосами, а замыкает тройку лидеров природный парк на Джамбула, 43, выбранный 8 757 горожанами. В списке для голосования представлены 15 территорий, однако в следующем году благоустроят только три из них.
Исполняющий должность заместителя главы администрации Григорий Пейхвассер отметил, что голосование вышло на финишную прямую и своё мнение уже высказали более 67 тысяч жителей Владивостока.
Всероссийское голосование за объекты благоустройства является частью федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», который курирует Минстрой РФ по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» при поддержке партии «Единая Россия».