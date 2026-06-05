В Омске с 6 июня стартуют три новых пешеходных экскурсии

С 6 июня городской музей «Искусство Омска» приглашает жителей и гостей города на новые экскурсионные маршруты, разработанные краеведом Александром Ситниковым и искусствоведом Софьей Ясюкович.
Первый маршрут — «Пешеходка. Весь Омск на одной улице» — пройдёт по улице Партизанской и познакомит участников с тремя веками омской архитектуры. В конце прогулки гостей ждёт чаепитие с дровяным самоваром на открытой площадке музея.
Второй маршрут — «Пешеходка. Немецкий след» — посвящён вкладу русских немцев в историю города. Александр Ситников расскажет о роли Ивана Бухгольца, Ивана Шпрингера и других исторических личностей. Прогулка завершается чаепитием в зоне «Арт-погружение».
Третий маршрут — неклассическая экскурсия «Городской скетчинг» от Софьи Ясюкович. Участники будут делать визуальные заметки на скетч-станциях в центре города. Программа рассчитана на всех, даже без художественной подготовки.