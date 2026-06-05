В Омске с 6 июня стартуют три новых пешеходных экскурсии

Первый маршрут — «Пешеходка. Весь Омск на одной улице» — пройдёт по улице Партизанской и познакомит участников с тремя веками омской архитектуры. В конце прогулки гостей ждёт чаепитие с дровяным самоваром на открытой площадке музея.